Intel anuncia lançamento de novo chip para o dia 17

Na última semana a Intel veio a público marcar a data de lançamento dos chips Core i7. A empresa de Santa Clara anunciou a chegada dos processadores baseados na nova arquitetura Nehalem para a próxima segunda-feira, 17 de novembro. Os primeiros Core i7 a chegar ao mercado terão quatro núcleos, mas espera-se que futuras gerações tragam até oito. Os testes já publicados na imprensa internacional têm sido positivos, com a dupla formada pelo Core i7 e pelo chipset da Intel sendo classificada como "vencedora" por blogs da PC Mag Network. Entre as novidades que animaram jornalistas especializados estão a integração do controlador de memória ao chip e o suporte a DDR3. Outro ganho foi a substituição do front side bus paralelo pelo quick path interconnect serial para dar mais velocidade ao sistema. As configurações já reveladas custarão nos Estados Unidos US$ 284 para o Core i7 2.66 GHz, US$ 562 para o 940 2.93 Ghz e US$ 999 para o Extreme 965 3.20 Ghz.