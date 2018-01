Intel anuncia modelos dual core do Itanium A Intel anunciou nesta semana uma nova safra de processadores da linha Itanuim 2, voltada para servidores corporativos. Os chips usam núcleos duplos de processamento, a chamada tecnologia dual-core, que promete melhorias em performance e melhor suporte às chamadas aplicações de missão crítica (que demandam estabilidade elevada e que não podem ser interrompidas). São cinco novos produtos da série 9000, anteriormente denominados ?Montecito?, e que, segundo a fabricante, dobram o desempenho e diminuem o consumo de energia quando comparados às versões de único núcleo existentes. Segundo a empresa, diversos fabricantes de servidores já se comprometeram a lançar equipamentos com o novo processador. O novo processador Dual-Core Itanium 2 representa o design de produto mais complexo realizado até hoje pela Intel, com mais de 1,7 bilhões de transistores.