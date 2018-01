Intel anuncia novo chip com quatro núcleos nos EUA Depois de desenvolver e começar a comercializar processadores com dois núcleos de processamento (os chamados dual-core), que têm melhor desempenho quando o computador realiza múltiplas atividades, a Intel deve mostrar, nesta semana, detalhes de seu projeto de processador com quatro núcleos ativos de processamento. Os novos chips estão entre as novidades esperadas para o Intel Developer Forum - IDF, evento da empresa para desenvolvedores, que acontece nesta semana em San Francisco, nos EUA. O chamado projeto quadrophenia, que resultará em processadores para micros de mesa (Kentsfield) e servidor(Clovertown). A empresa também deve anunciar novidades em processos de fabricação e uma nova arquitetura de processadores para 2008, que utilizará a tecnologia de produção de 45 nanômetros (a espessura dos condutores usados nos chips), que deve ser adotada na manufatura de processadores a partir do próximo ano e que serão a base dos chips de quatro núcleos.