Intel anuncia reestruturação de operações Mudanças visam reduzir os custos operacionais e retomar a lucratividade na venda de processadores e componentes A Intel informou ontem que fará uma grande reestruturação em seus negócios para retomar o crescimento em suas operações. O anúncio, feito pelo presidente da companhia, Paul Otellini, fez com que as ações da empresa subissem 2,5%. "Nenhuma pedra deixará de ser revirada ou observada", afirmou. A Intel, maior fabricante dos processadores para PCs, enfrenta acirrada competição no mercado, além de sofrer com a desaceleração nas vendas de computadores. As mudanças prevêem um levantamento para identificar unidades com baixo desempenho e ineficiência de custos. O executivo, no entanto, não mencionou nada a respeito de demissões. Tropeços Entre os problemas enfrentados pela Intel está a acirrada competição com a concorrente Advanced Micro Devices (AMD), que já tirou parte de sua participação de mercado. Entre o final de 2004 e o fim do ano passado, a Intel perdeu 5,3% do mercado para a AMD, de acordo com a empresa de pesquisas Mercury Research. Além disso, a Intel informou na semana passada que seus lucros caíram 38% no primeiro trimestre, mais uma vez alegando que as vendas de computadores pessoais estão lentas. A empresa ainda informou que iria cortar cerca de US$ 1 bilhão em gastos durante o resto de 2006 e desejava fazer uma revisão extensiva das suas operações. Mesmo assim, Otellini disse acreditar que a Intel vai voltar a ganhar mercado na segunda metade do ano, uma vez que a empresa vai lançar novos produtos. Um deles, com uma microarquitetura apelidada de Core, terá design que possibilita um desempenho 40% superior e consome 40% menos energia que os mais modernos processadores da Intel. Os chips com esta tecnologia devem ser lançados em junho, mesmo mês em que a Intel também deve introduzir no mercado um processador chamado Woodcrest, para servidores. Um mês depois, ela lançará um processador para desktops chamado Conroe e, em agosto, colocará no mercado um chip Core para notebooks. Otellini disse que outros produtos lançados, como os pacotes de chips e softwares Viiv e VPro, deverão, cada um, gerar mais de US$ 1 bilhão em vendas nos primeiros 12 meses no mercado.