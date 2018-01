Intel bancará inclusão digital de países em desenvolvimento A gigante dos processadores Intel vai aplicar mais de US$ 1 bilhão nos próximos cincos anos em um programa educacional voltado a países em desenvolvimento. Os recursos serão aplicados no treinamento de processadores e na criação de ambientes Wi-Fi para combater a exclusão digital. Além disso, a empresa também aplicará recursos na criação de um laptop mais barato, com custo abaixo da US$ 400. O anúncio da empresa confirma planos comentados pelo presidente da Intel, Paul Otellini, durante sua última visita ao Brasil, quando mostrou uma maquete do computador portátil. O programa deve ser anunciado oficialmente hoje, durante o Congresso Mundial de Tecnologia da informação, que acontece em Austin, Texas (EUA). Otellini tem uma apresentação dentro do evento, programada para amanhã, quarta. Recursos A iniciativa, que deve ser chamada "World Ahead" (Mundo em frente, na tradução literal) objetiva trazer acesso rápido à internet para 1 bilhão de pessoas que hoje estão fora do universo digital. O projeto também envolve a promoção da tecnologia WiMAX, tecnologia sem fio de alcance metropolitano. O programa vai treinar 10 milhões de professores, visando estimular o uso da tecnologia na educação, além de usá-los como multiplicadores do conhecimento online.