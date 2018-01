Intel coloca alunos para ajudar na criação de software

A Intel inaugurou na semana passada em Campinas (SP) o primeiro Centro de Educação Digital da empresa no País. O objetivo é montar no local um laboratório de desenvolvimento de tecnologias voltadas à educação. Presente, o presidente da multinacional, Craig Barrett, repetiu a frase célebre: "PCs não são mágicos. Professores são." A idéia é que desenvolvedores de softwares testem programas ao lado da sala de aula e, a partir da opinião dos alunos, cheguem ao formato final dos aplicativos. A Intel também oferecerá assistência técnica. "Estamos abertos para conversar com desenvolvedores", diz Wanda Linguevis, gerente de produto da empresa. Foram construídas três salas no laboratório. A primeira, uma espécie de sala de estar, está repleta de máquinas que ajudam na alfabetização e no ensino de matemática e de lógica, como robôs feitos a partir de brinquedos Lego e comandados por computador. Por meio dela, chega-se a uma sala de aula inteligente, em que cada estudante tem à disposição um Classmate PC conectado à web. A iluminação muda conforme a matéria: mais quente para artes, mais fria para as exatas. Duas lousas sensíveis ao toque completam o cenário. Não há chamada – os alunos são identificados ao entrar no local. A terceira sala está adjacente às outras duas. É ali que os desenvolvedores podem trabalhar na criação e melhoria de programas. "A idéia é que os alunos possam testar os softwares logo depois da criação", afirma Wanda. Além do Centro de Educação Digital, a Intel firmou um acordo com o governo estadual para a capacitação de professores. A empresa, que investe mais de US$ 100 milhões anuais em educação no mundo todo, planeja treinar de 100 mil a 200 mil profissionais brasileiros. "É inegável que o acesso à internet ajuda os alunos a ter contato com um maior volume de informações", disse Barret ao Link. Para mais informações, acesse o site da Secretaria de Educação: http://is.gd/4dKN. Ou entre em contato pelo e-mail cied@intel.com.