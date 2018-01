Intel cortará até 10% de sua força de trabalho A fabricante de processadores Intel deve cortar até 10% de sua folha de pagamento a partir da próxima semana. O corte no número de funcionários se aplicará em escritórios da empresa em todo o mundo e faz parte de um processo de reestruturação que deve gerar redução nos custos operacionais em até US$ 1 bilhão. Apesar de ser a líder com folga no mercado mundial de processadores, a empresa tem perdido terreno aos poucos para a rival AMD na área de componentes para computadores pessoais e servidores e precisa ficar mais ágil para evitar perder uma fatia maior de sua participação na indústria de tecnologia. Atualmente a Intel conta com 100 mil funcionários em vários países do mundo. A empresa não divulgou se os cortes se estenderão ao escritório brasileiro da Intel. (Com Agências Internacionais)