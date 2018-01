Intel cria 'dia sem e-mail' para estimular comunicação

A Intel, multinacional americana do setor de tecnologia, decidiu instituir um dia semanal sem e-mail para estimular a comunicação entre seus funcionários. Todas as sextas-feiras, 150 engenheiros da Intel devem recorrer aos antigos meios de comunicação e conversar com os colegas cara a cara ou pelo telefone. O uso do e-mail não é totalmente proibido, mas a idéia é estimular os funcionários a interagir entre si sem usar o teclado de um computador. O presidente da Intel, Paul Otellini, criticou engenheiros que "se sentam a cubículos de distância e que enviam e-mails, quando poderiam simplesmente se levantar e conversar". Outras empresas que tentam diminuir a dependência dos funcionários em relação à comunicação eletrônica dizem que iniciativas deste tipo melhoraram a produtividade. A idéia que por trás do "dia sem e-mail" não é nova nos Estados Unidos. No ano passado, a companhia de logística PBD lançou a mesma iniciativa depois que o presidente Scott Dockter suspeitou que a "dependência" da comunicação eletrônica prejudicava a produtividade dos funcionários. Quatro meses mais tarde, a empresa divulgou que a campanha havia sido um sucesso: havia melhorado o trabalho em equipe, a satisfação dos clientes e aumentado a rapidez na resolução de problemas. De acordo com uma pesquisa feita pelo instituto de pesquisa americano The Radicati Group, indivíduos no ambiente de trabalho enviaram uma média de 37 mensagens eletrônicas por dia em 2006, e as projeções indicam que este número vai crescer para 47 até o fim deste ano. Outro estudo, conduzido por pesquisadores das universidades de Glasgow e Paisley, na Grã-Bretanha, apontou que um terço dos usuários de e-mail se sentia estressado pelo grande volume de mensagens que recebiam. Mario Hare, da Universidade de Paisley, acredita que ficar um dia sem acessar e-mail pode ser benéfico, principalmente entre pessoas que precisam se concentrar por um período longo de tempo. Mas há quem não concorde com a idéia. "Em vez de cortar o uso do e-mail no fim de semana - o que significa dedicar grande parte da segunda-feira respondendo às mensagens da sexta-feira - as empresas precisam educar seus funcionários a usarem os e-mails da forma adequada", avalia Alan Elliot, diretor de desenvolvimento de negócios da empresa especialista em e-mails Mirapoint. Além do dia sem e-mail, a Intel ainda introduziu o Quiet Time (algo como "hora da tranqüilidade", em tradução livre) na rotina dos funcionários. A prática oferece aos funcionários a possibilidade de ficar desconectado da internet algumas horas do dia, uma vez por semana. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.