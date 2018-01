Intel desenvolve chip de silício que emite laser A Intel anunciou que seus pesquisadores criaram a primeira estrutura baseada em silício que pode produzir feixes de laser, o que permitirá a substituição dos cabos entre chips. O avanço, conseguido com a ajuda de pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, é um grande passo adiante já que, segundo a companhia, permitirá eliminar uma das "últimas grandes barreiras" para a fabricação de chips mais baratos e rápidos. Este passo na miniaturização dos microprocessadores manterá válida a lei de Moore, que em 1965 estabeleceu que o número de transistores em um chip (ou seja, seu poder de processamento) duplicaria a cada 18 meses, o que efetivamente ocorreu até os dias de hoje. A Intel, que afirmou que ainda faltam anos para sua comercialização, conseguiu criar o novo laser utilizando os mesmos materiais e procedimentos usados para produzir chips comerciais, como seus próprios microprocessadores. Os equipamentos a laser emitem uma corrente de luz contínua que pode ser modulada, o que gera correntes de impulsos que representam dados. A fabricação de componentes ópticos baratos permitiria que seu uso fosse estendido aos equipamentos de informática e assim, sua utilização aumentaria. Os equipamentos eletrônicos atuais são limitados pelos problemas de consumo energético e do excessivo aquecimento gerado pelo movimento de elétrons em superfícies condutoras. Enquanto isso, nos equipamentos ópticos, a informação é transportada por fótons em vez de elétrons, o que gera muito menos calor e requer menos espaço, o que significa mais volume de informações através do mesmo diâmetro de cabo.