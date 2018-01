Intel divulga pesquisa sobre uso do PC no Brasil A Intel encomendou à empresa Ipsos Opinion uma pesquisa para identificar os hábitos de consumo de tecnologia do brasileiro, divulgada nesta semana. Os entrevistados confirmaram que a principal razão para ter um PC em casa é a educação, considerada como resposta única. Mas em conjunção com outras respostas, navegar na internet e se comunicar ganham importância similar. Foi uma pesquisa qualitativa com oito grupos de cada segmento (classes A, B e C), e também quantitativa, com mais de 4 mil entrevistas. Foram realizadas entrevistas nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Uberlândia, Santo André, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Teresina, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Salvador, Contagem, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Campinas, Guarulhos e Osasco. As conclusões da pesquisa serão usadas pela Intel também para avaliar o potencial de compra de um novo PC por usuários e não-usuários. Conclusões Entre as principais razões indicadas para a compra de um PC, a educacional é a mais importante, com destaque para o uso pessoal no caso de um PC doméstico. Mesmo assim, 35% dos consumidores declaram que também podem usar o PC para negócios. Só 9% dos consumidores consideram que o uso principal do computador em casa será para trabalho. No caso de notebooks, a única razão declarada foi a mobilidade proporcionada por este tipo de equipamento. Quanto ao uso da internet, 80% dos que responderam já ouviram falar sobre a internet, mas não sabem muito sobre a web. Apenas 19% afirmaram conhecer a internet, mas dessas pessoas 61% nunca acessaram a web, sendo que 24% dos entrevistados tem uma freqüência de acesso menor do que uma vez a cada 2 ou 3 meses. As diferenças sociais também se mostraram na pesquisa: na classe C, 33% dos entrevistados acessam a web menos de uma vez a cada 2 ou 3 meses, enquanto que na classe A, 42% acessam uma vez por dia ou mais freqüentemente. Quanto ao local de acesso, 31% dos entrevistados acessam da casa de outras pessoas. Na classe A, essa porcentagem cai para 24%. Na classe C, 11% acessam a internet em locais públicos.