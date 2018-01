Intel diz que crise financeira vai atingir negócios A recente crise financeira terá um impacto negativo sobre os negócios da Intel, afirmou a gigante dos chips em documentos apresentados à autoridade que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos (SEC). "Poder haver uma série de efeitos gerados a partir da crise de crédito sobre os negócios da Intel, incluindo insolvência de fornecedores importantes o que pode resultar em atraso de produtos", informou a companhia em documento enviado à SEC. A Intel informou que a crise também pode causar incapacidade de obtenção de financiamento de curto prazo de suas operações. A maior fabricante de chips do mundo informou que pretende divulgar uma atualização de seus números em 4 de dezembro, como resultado do ambiente de incerteza econômica. A empresa informou no início do mês que reduziu planos de investimento em 2008 para 5 bilhões de dólares ante 5,2 bilhões de dólares previstos anteriormente. As ações da companhia exibiam queda de mais de 2 por cento no pregão eletrônico após o anúncio. (Por Ajay Kamalakaran)