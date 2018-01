Intel doará 9 mil micros para o Ministério da Educação A Intel doará 9 mil PCs para o MEC. Os PCs, que contam com capacidades para a conexão à internet e conteúdo educativo fornecido pelo MEC, serão usados em escolas públicas de todo o País. "As doações de PCs complementam a atual colaboração entre a Intel e o MEC, que já treinou 90 mil professores, em todos os 27 estados, na aplicação da tecnologia para melhorar o aprendizado em salas de aulas", disse o chairman da Intel, Craig Barrett. A Intel também anunciou planos para treinar outros 500 mil professores na integração da tecnologia nos currículos escolares, por meio do Programa Intel Educação para o Futuro, até 2011. A Intel lançará um website em português no próximo ano, no qual os professores brasileiros poderão fazer o download do material de treinamento do programa de educação da Intel. Por meio do Programa World Ahead, a Intel pretende ampliar o acesso a PCs, com conexões de alta velocidade à internet, para milhões de cidadãos e treinar mais de um milhão de professores na América Latina, sobre o uso eficiente da tecnologia nas salas de aula. Como resultado, a Intel espera ajudar 100 milhões de estudantes em toda a região até 2011.