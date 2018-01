Intel e Neovia fazem transmissão experimental via WiMAX A gigante dos processadores Intel e a Neovia, que provê serviços de comunicação corporativa, fizeram nesta quarta-feira, dia 29, a primeira transmissão pública de conteúdo via WiMAX. No caso, 200 crianças da ONG Cidade Escola Aprendiz e do Projeto Einstein na Comunidade tiveram a oportunidade de assistir um filme infantil sobre a preservação do meio ambiente. O filme, ?Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço?, foi exibido em dois lugares simultaneamente: a sede do Projeto Einstein na Comunidade - mantido pelo Hospital Albert Einstein e destinado a crianças carentes da favela Paraisópolis - e a Cidade Escola Aprendiz - uma ONG criada em 1997 com foco em educação comunitária. O experimento faz parte dos eventos em torno da Semana da Mobilidade, organizada pela Intel e que reúne anúncios de novos produtos como computadores e sistemas usando tecnologias sem fio. Para o presidente da Neovia, Maurício Coutinho, a tecnologia WiMAX representa uma grande oportunidade de se levar acesso à Internet banda larga a populações que ainda não contam com essa facilidade. ?O acesso wireless é uma grande ferramenta nas ações de inclusão digital. Estamos felizes em participar dessa iniciativa?, afirma. Transmissão Tanto a sede do Projeto Einstein na Comunidade como a Cidade Escola Aprendiz estavam conectadas ao Hotel Blue Tree Tower Faria Lima por meio de um link de 4 Mbps para cada local, robusto o suficiente para suportar a aplicação. O filme foi disponibilizado em um servidor no hotel e, a partir da conexão com ele, as crianças que estavam em ambos locais puderam assistir ao vídeo por streaming, com qualidade de cinema.