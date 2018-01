Intel e parceiros brasileiros anunciam novos notebooks Fora o anúncio de novos investimentos, a Intel e parceiros anunciaram uma nova geração de notebooks focados em mobilidade e que usam processadores com duplo núcleo de processamento, a família de produtos Centrino Duo, da Intel. A série de anúncios faz parte da ?Semana da Mobilidade Intel?, evento que contou com a presença do CEO da empresa, Paul Otellini. Serão 15 fabricantes a lançar hoje produtos com essa nova tecnologia: Accept, Amazon PC, Dell, Gigabyte, Epcom, HP, Itautec, Leader Tech, Lenovo, LG, Novadata, Positivo, RBC Indústria, Semp Toshiba e Techsul. Lançamentos Os novos modelos equipados com o Centrino Duo são: NB900, da Accept; Latitude D820, da Dell; W251U da Gigabyte e Digitron; o InfoWay Note N8610, da Itautec; a linha Leader Note, da Leader Tech; as linhas ThinkPad X60 e ThinkPad T60, da Lenovo; os modelos S1 Express Dual, T1 Express Dual e TX Express, da LG; N9950, da Novadata; Mobile D75, da Positivo; i@tech G410, da RBC Indústria; a série STI IS-1525, da Semp Toshiba e as séries nc2400 e a nx9420, da HP. Modelos de baixo custo Durante seu evento, a Intel também mostrou um protótipo de um notebook para fins educacionais e que poderia ser vendido por US$ 400. O micro é voltado para programas de inclusão digital e pode ficar pronto no próximo ano, concorrendo com outros projetos como o laptop de US$ 100, de Nicholas Negroponte. Segundo Oscar Clarke, presidente da Intel Brasil, o produto poderia ser incluso num pacote que incluiria hardware e aplicativos educacionais. Notícia atualizada em 29/03/2006 com o acréscimo dos modelos da HP.