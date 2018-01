Intel eleva lucro no resultado trimestral Termômetro do setor tecnológico, a Intel divulgou um crescimento de 12 por cento no lucro do terceiro trimestre e alertou que a demanda do atual período é incerta, mas as ações subiram 3,6 por cento nas operações após o fechamento. A maior fabricante de chip para computadores afirmou nesta terça-feira que espera que a receita do quarto trimestre cresça para algo entre 10,1 bilhões de dólares e 10,9 bilhões de dólares. Analistas esperavam por receitas entre 10,4 bilhões e 11,18 bilhões de dólares, segundo estimativa apurada pela Reuters. O lucro líquido do terceiro trimestre subiu para 2,01 bilhões de dólares, ou 0,35 dólar por ações, frente aos 1,86 bilhões de dólares, ou 0,31 dólar por ação no mesmo trimestre no último ano. As receitas subiram 1 por cento, para 10,2 bilhões de dólares. A empresa, que é a maior investidora do setor em equipamentos de produção de chips da próxima geração, cortou os planos de gastos do ano de 2008 para até 5 bilhões de dólares, mais ou menos 200 milhões de dólares. "À medida que nós olhamos para o quarto trimestre, é difícil saber qual o impacto da crise financeira sobre a demanda do consumidor final", afirmou o presidente executivo Paul Otellini em comunicado. (Reportagem de Eric Auchard e David Lawsky)