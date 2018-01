Intel fornecerá chip para celular da Apple A fabricante de chips Intel fornecerá o processador central do primeiro celular da Apple, o iPhone, afirmou um porta-voz da produtora de computadores na Alemanha nesta quarta-feira. "O processador é da Intel", informou o representante. A tela sensível a toque do novo aparelho, cujo lançamento causou derrubada nas ações de grandes fabricantes de celulares como Nokia e Samsung nesta quarta-feira, será fornecida pela alemã Balda . O novo aparelho da Apple, que será vendido por US$ 599 na versão com 8 Gigabytes de memória, é uma combinação de computador de mão com celular, iPod e mensagens instantâneas. Processadores da Intel também equipam micros de mesa e notebooks da Apple.