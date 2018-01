Intel inaugura nova fábrica de processadores A Intel anunciou hoje a abertura de uma nova fábrica de semicondutores com capacidade de produção em larga escala cidade de Leixlip, Irlanda. É a primeira fábrica na Europa para a produção com tecnologia de 65 nanômetros (nm) em larga escala. A fábrica, que consumiu investimentos de US$ 2 bilhões, já iniciou a produção em wafers de 300mm (os maiores da indústria), o que, segundo a empresa, deve dar maior capacidade de produção de chips, com custos menores. A nova fábrica usará microprocessadores multi-core, ou seja, com vários núcleos ativos de processamento.