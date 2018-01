Intel inicia corte de pessoal no Brasil O escritório brasileiro da fabricante de processadores Intel iniciou nesta semana o corte de funcionários. As demissões, que começaram na terça-feira, fazem parte do processo de reestruturação que a empresa promove mundialmente e que tem por objetivo baixar os custos operacionais. Mas também são reflexo da pressão imposta pela concorrente AMD, que tem conquistado espaço no mercado de processadores para servidores e micros de mesa. No total, a companhia deve demitir 10,5 mil funcionários nos 48 países em que atua, o que representaria uma economia de US$ 3 bilhões por ano até 2008. Em um comunicado, a empresa afirmou que "está seguindo as diretrizes do programa de reestruturação mundial da empresa, já comunicadas ao mercado, as quais se baseiam nos resultados de uma profunda análise de estrutura e eficiência, e que também geram mudanças organizacionais na América Latina." No mesmo informe, a empresa diz que "se reserva o direito de não divulgar localmente quantidades, nomes ou áreas afetadas, a fim de preservar o negócio e as pessoas envolvidas."