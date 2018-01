Intel investirá US$ 2,5 bilhões em fábrica na China O gigante americano Intel Corp investirá US$ 2,5 bilhões em uma fábrica em Dalian, cidade portuária do nordeste chinês, informou hoje o Governo municipal. O presidente da Intel, Paul Otellini, participará nesta segunda-feira da cerimônia da assinatura deste projeto no Grande Palácio do Povo, sede do Legislativo chinês, segundo a agência oficial "Xinhua". A nova fábrica produzirá wafers de 12 polegadas - placas onde são impressos os chips. A Intel tem fábricas similares nos Estados Unidos, na Irlanda e em Israel. O investimento da empresa americana na China até agora foi de aproximadamente US$ 1 bilhão, com bases e operações de teste na metrópole de Xangai e na cidade de Chengdu (sudoeste).