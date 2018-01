Intel investirá US$ 40 milhões em companhia chinesa de software A Intel investirá cerca de 32 milhões de euros (US$ 40 milhões) na companhia chinesa de software Neusoft Group, informou a agência oficial "Xinhua". As duas empresas assinaram um acordo em Xangai pelo qual a Intel, maior produtora de microprocessadores do mundo, dará apoio financeiro à Neusoft através de sua filial Intel Capital China Technology Fund. Será o maior investimento do fundo criado pela Intel. O dinheiro será utilizado pela Neusoft para ampliar suas instalações e expandir seus serviços de integração de hardware e software. O acordo permitirá a criação de um centro de desenvolvimento dos produtos chineses, baseados na arquitetura dos microprocessadores e plataformas da Intel. Assim, a Neusoft poderá criar programas com um melhor rendimento e a preços mais competitivos.