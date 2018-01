Intel investirá US$ 50 milhões em empresas brasileiras A Intel Capital, braço de investimentos da gigante dos processadores, criou um fundo de investimentos no valor de US$ 50 milhões para aplicar em empresas brasileiras. Estes recursos serão aplicados em empresas focadas em tecnologias de mobilidade como os sistemas de comunicação baseados em WiMAX (tecnologia de redes sem fio de alcance metropolitano). Não é a primeira vez que a Intel Capital aplica recursos no país: 13 empresas brasileiras de tecnologia já receberam aportes de capital de cerca de US$ 35 milhões, incluindo empresas como a Digitorn (fabricante de placas-mãe e de redes) e a Certisign (de emissão de certificados digitais). O anúncio de hoje, feito pelo CEO da Intel, Paul Otellini, é parte de uma estratégia da Intel Capital de diversificar investimentos em países emergentes. A empresa conta com fundos semelhantes em países como China, Rússia e Índia. ?O acesso à Internet proporcionará a cada cidadão a oportunidade de participar da economia global e acelerar a competitividade do país como um todo?, disse Otellini. Segundo o executivo, a tecnologia WiMAX será uma maneira econômica de prover acesso à internet em longas distâncias, conectando áreas remotas sem a necessidade do uso das redes de telecomunicações existentes. ?Aproveitar a onda de mobilidade fará com que o Brasil assuma a liderança no setor de Tecnologia da Informação na América Latina e impulsionará a posição do país no mercado mundial de TI? acrescentou Otellini.