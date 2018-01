Intel lança chips Atom em fórum de tecnologia de Xangai

A Intel vai lançar cinco novos microprocessadores Atom e uma coleção de chips projetados para aparelhos portáteis de acesso à internet e outros usos, enquanto a maior fabricante mundial de chips se prepara para utilizar sua força de marketing a fim de ajudar a criar um novo mercado. Os chips Atom, de pequeno porte e baixa potência, serão lançados em velocidade de até 1,86 gigahertz, e a Intel diz que a velocidade, e outras tecnologias incorporadas ao chip, o tornam o mais veloz dos processadores na faixa de consumo de energia inferior a três watts. A família Atom de processadores recebeu esse nome recentemente e é parte dos esforços da companhia para levar processadores com arquitetura Intel - o design fundamental de seus chips - a múltiplos aparelhos de computação, daquilo que a empresa designa como "aparelhos móveis de Internet", ou MIDs, a computadores de alto desempenho. O anúncio da Intel foi feito na conferência Intel Developer Forum, em Xangai, nesta quarta-feira, 2, anunciou a companhia. "O crescimento mundial da Internet continua incontestado", disse Anand Chandrasekher, que comanda o grupo de ultramobilidade da Intel. "A melhor experiência da Intel continua nos computadores pessoais, mas os usuários gostariam de carregar essa experiência com eles." É para isso que vieram o Atom e o Centrino Atom. O Centrino Atom inclui também um chip unificado com capacidade gráfica integrada chamado Intel System Controller Hub, que oferece capacidades semelhantes às de computadores pessoais e duração longa de bateria para aparelhos que cabem no bolso. "A Intel está investindo forte nessa categoria", disse Roger Kay, analista do grupo de pesquisa de mercado Endpoint Technologies Associates. "Isso posto, a Internet móvel chegou. Para eles, o negócio tem um potencial realmente imenso." A Intel disse que os recursos do processador Atom, o "cérebro" de um aparelho eletrônico, e de seu System Controller Hub ajudariam os projetistas de aparelhos a criar uma gama diversificadas de MIDs com funções e designs diferentes.