Intel lança computador de baixo custo no México A Intel e a Telmex, a principal companhia de telefonia do México, preparam o lançamento, no segundo semestre, de um microcomputador barato, capaz de competir com o laptop projetado por Nicholas Negroponte, professor do Massachusetts Institute of Technology, de acordo com a revista MIT Technology Review. A informação foi dada, na Cidade do México, pelo principal executivo da Intel, Paul Otellini. O executivo mostrou um exemplar que segue este mesmo conceito, durante sua visita ao Brasil, no final do mês passado. O computador apresentado no México faz parte do projeto Descubra o PC. O preço não foi divulgado, mas provavelmente deverá competir com o de Negroponte, que o anuncia como "o laptop de US$ 100", e que visa permitir o acesso de milhões de moradores dos países pobres à tecnologia da informação. A Advanced Micro Devices (AMD), concorrente da Intel, lançou um aparelho semelhante, chamado Personal Internet Communicator, que custa US$ 250, com monitor. Embora o México seja o primeiro mercado para seu PC de baixo custo, a Intel informou que entrará em contato com o governo e provedores do Brasil, Egito, Gana e Nigéria para colocar o aparelho nesses países até o final do ano. O aparelho será menor que um computador convencional. A revista destacou que tentativas anteriores de lançar um computador para o usuário de baixa renda não deram certo. Roger Kay, diretor da americana Endpoint Technologies, mencionou o malsucedido esforço da Gateway para financiar a compra de PCs para os americanos de baixa renda. "Antes de Negroponte surgir com o laptop de US$ 100, outras empresas trabalhavam no mesmo conceito", disse. "Agora, as empresas estão trabalhando com perspectivas de prazo mais longo, e é assim que deve ser. Há 5 bilhões de pessoas sem nenhum acesso a computadores." A Intel vem trabalhando há anos nesse projeto, cujo nome inicial era "Os Próximos 10%", já que ele começou quando 10% da população mundial passou a ter Pcs. Na semana passada, a Intel pôs no mercado um produto chamado The Community PC, destinado às regiões rurais da Índia. É um aparelho rústico, que suporta temperaturas ambiente de até 45 graus, tem filtros para reter poeira e opera com bateria de automóvel. Ele custa menos de 10 mil rupias (US$ 225), tem monitor colorido e disco rígido de 40 gigabytes. Embora custe mais que o dobro do PC de Negroponte, o fato de a Intel ter ficado abaixo da barreira das 10 mil rupias foi considerado importante.