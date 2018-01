Intel lança Netbook na Malásia como FTEC SmartBook

Segundo o site engadget.com, o mistério em torno do Intel Netbook foi revelado com seu lançamento oficial nesta terça-feira, 25, na Malásia. Os laptops simplificados e altamente portáteis, chamados SmartBooks, serão fabricados pela empresa malaia FTEC e têm como público-alvo crianças, compradores inexperientes, idosos e donas-de-casa. Serão dois modelos com telas de 7 e 9 polegadas. Ambos terão 512MB de memória RAM, 802.11b/g internet WiFi, uma conexão USB, processador Intel Celeron, Linux OS e teclado à prova d'água. Com relação às características específicas de cada modelo, o de 7 polegadas terá disco rígido de 40G e Windows XP e será vendido por U$377. Já o de 9 polegadas trará 2GB de memória flash, webcam integrada e recurso opcional contra roubo usando certificados digitais e custará U$409. A Intel ainda não se manifestou a respeito de vendas fora da Malásia.