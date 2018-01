Intel lança processadores Core 2 Duo e aposenta marca Pentium A Intel anuncia amanhã o lançamento no Brasil dos processadores Core 2 Duo, que sucederão a linha Pentium, assumindo o posto de ´coração´ nos computadores de mesa equipados pela fabricante de chips. O Core 2 Duo é a segunda geração de componentes que contam com dois núcleos ativos de processamento em vez de um só, como acontece em chips convencionais, o que proporciona uma performance maior quando o usuário emprega vários programas simultaneamente. O Core 2 Duo deve contar com uma versão também para laptops. Vários fabricantes que atuam no mercado brasileiro devem anunciar amanhã o lançamento de novos modelos de PCs equipados com o processador. Conhecido até então pelo codinome Conroe, o Core 2 Duo deve apresentar performance 40% melhor na comparação com versões anteriores, com consumo de energia até 40%, segundo a fabricante. Os modelos são o E6300, E6400, E6600, E6700 e X6800, com velocidades de 1,86 GHz a 2,93 GHz. Fim da era Pentium O discreto fim da era Pentium é um divisor de águas na história da computação pessoal. O nome, que foi o coração do marketing de processadores da Intel por mais de uma década, surgiu em 1993. O ´Pentium´ surgiu da raiz ´penta´, designando a quinta geração de processadores da linha x86, e que substituía os processadores 486, até então os mais rápidos para usuários finais (velocidade entre 66 MHz e 100 MHz, quando hoje é normal ter 1 GHz em chips que quase não dão conta do recado para as necessidades de um usuário médio). Usualmente a Intel só chamaria o chip de 586, mas um número não poderia ser registrado. Como permanecer com este nome abriria a possibilidade de outros fabricantes alegarem ter também um processador ´586´, a empresa optou pelo Pentium em busca de maior apelo e um diferencial de marketing.