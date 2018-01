Intel lançará notebook de US$ 400 no Brasil A gigante de processadores Intel confirmou neste sábado que lançará no Brasil o seu laptop de baixo custo, o Classmate, até então chamado de Edu-Wise. Um modelo do micro foi apresentado ao mercado brasileiro por ocasião da visita do CEO da empresa, Paul Otelini. A companhia também lançará no mercado local o desktop de baixo custo "Conheça el PC", projeto lançado no México com a distribuição de 300 mil máquinas no início do mês passado. As duas máquinas fazem parte da iniciativa World Ahead, anunciada pela companhia neste ano, que prevê investimentos de US$ 1 bilhão de dólares em treinamento de professores e distribuição de equipamentos para inclusão digital em países em desenvolvimento. A previsão inicial é de que os primeiros equipamentos cheguem ao mercado no início do próximo ano. A configuração dos micros, contudo, não foi divulgada. Disputa O Classmate prevê um micro leve e portátil, com recursos de reconhecimento de escrita e ferramentas de colaboração para facilitar o relacionamento entre alunos e professores. Deve contar também com mecanismos de filtragem de conteúdo para focar seu uso para fins educacionais. Professores poderão até usar o aparelho para realizar provas escolares. Só que o Classmate já pode ter um concorrente no mercado local: o laptop de US$ 100 da ONG OLPC (One Laptop per Child), que é chefiada pelo pesquisador Nicholas Negroponte, um dos fundadores do MIT (Instituo de Tecnologia de Massachusetts) e que deve usar processador da AMD e sistema operacional Linux.