Intel monta showroom na rua Santa Ifigênia Depois de um período fora de um dos pontos mais agitados no cenário de informática, a Intel voltou a ter uma presença formal na Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. A loja será utilizada para demonstrar e promover os produtos da companhia para consumidores e revendas. A iniciativa de promover ações do tipo não é nova na região, que, embora mantenha um caráter marcante de informalidade, conta com um número crescente de empresas estabelecidas formalmente vendendo produtos com garantia nas áreas de tecnologia, som e imagem. Além da loja, a empresa patrocinará um campeonato de games na Galeria São Paulo, até amanhã, sábado. "A Santa Ifigênia é uma vitrine para o mercado de computadores, além de representar um volume expressivo de vendas, é um local que forma opinião por ser referência para novos lançamentos de produtos", diz Flavia Simon, gerente de Marketing para Canais da Intel. O espaço Intel Santa Ifigênia está localizada na Galeria São Paulo, rua Aurora, 200.