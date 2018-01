Intel mostra rival do laptop de US$ 100 O presidente mundial da Intel, Paul Otellini, apresentou ontem o Edu-Wise, computador portátil voltado para a educação que deve concorrer com o laptop de US$ 100, projeto do professor Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A AMD, principal concorrente da Intel, participa do projeto do laptop de US$ 100. "Ele se parece com um caderno de estudante e será lançado no ano que vem", explicou Otellini, mostrando um protótipo que ainda não funciona. O Centro de Desenvolvimento de Produtos da Intel em São Paulo, criado no ano passado, participa da criação do Edu-Wise. Como a Intel não fabrica computadores, o projeto será oferecido de graça para os fabricantes. O interesse da empresa é vender os componentes. O presidente mundial da Intel preferiu não comparar o projeto da sua empresa com o de Nicholas Negroponte, mas disse: "Não estamos atrás de subsídios do governo". O Edu-Wise deve chegar ao mercado por US$ 400 ou menos.