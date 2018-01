Intel premiará melhor design de PC com US$ 1 milhão Durante o IDF-2006, o Intel Developers Forum, evento para desenvolvedores que acontece nesta semana em San Francisco, nos EUA, a gigante dos chips anunciou um concurso que vai premiar os melhores designs em Pcs com recursos multimídia. Os prêmios, de até US$ 1 milhão, visam estimular a criação de novos micros que usem a plataforma Viiv, que usam chips com funcionalidades multimídia avançadas e que equipam micros que podem servir como centrais de entretenimento digital. Os micros devem usar a linha de processadores Core 2 Duo. A empresa dará US$ 300 mil para ajudar a empresa a fabricar em série o design vencedor, US$ 400 mil para ações de marketing combinado e outros US$ 300 mil para serem investidos na produção. O projeto vencedor será divulgado até a próxima edição do IDF, prevista para março de 2007.