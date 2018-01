Intel revela 2ª geração de 'netbook' educacional classmate PC

A Intel mostrou nesta quinta-feira, 3, um novo design de seu notebook educacional com acesso à internet classmate PC, em um fórum de desenvolvedores organizado pela empresa em Xangai. Apelidando a categoria do produto de "netbook", a Intel informou que a nova versão da máquina tem duração mais longa de bateria, teclado resistente à água e é mais resistente a choques. "Somente cinco por cento das crianças do mundo hoje têm acesso a PCs ou à Internet", disse em comunicado à imprensa o diretor da Intel Research, Andrew Chien. "E nós sabemos que a educação é um dos melhores exemplos de como a tecnologia melhora nossas vidas." A segunda geração do classmate PC é equipada com processador Intel Celeron M com recursos de rede sem fio WiFi e mesh. A versão mais sofisticada da máquina tem tela de cristal líquido de 9 polegadas, bateria de seis células, 512 megabytes de memória, disco rígido de 30 gigabytes e webcam. O equipamento é compatível com Windows XP ou Linux, segundo o comunicado. Chien disse na nota que versões futuras do classmate PC virão equipadas com o processador Atom da empresa, que tem recursos de consumo reduzido de energia e é projetado com capacidades de comunicação sem fio. Não foram divulgados valores da nova versão do produto e onde ele será distribuído.