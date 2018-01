Intel tentará barrar fusão da AMD com ATI A Intel quer barrar nos tribunais a fusão da AMD com a fabricante de chipsets de vídeo ATI. Não porque tema o fortalecimento da sua principal concorrente na área de processadores, mas porque isso fortaleceria outra ação antitruste, movida pela AMD contra a Intel. Este processo, aberto em 2005 pela concorrente, se baseava na acusação de que a Intel tinha tal domínio do mercado de chips para computadores pessoais que chegava a ameaçar fabricantes caso eles optassem por adotar chips da AMD. Em seu pedido, a Intel quer acessar documentos envolvidos na transação AMD-ATI e analisar seu efeito no mercado de componentes gráficos e microprocessadores e seu impacto nos negócios entre AMD e Intel, entre outros fatores. (Com Agências Internacionais)