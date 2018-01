Intel vai cortar mil cargos executivos A fabricante de chips Intel anunciou ontem a demissão de cerca de mil funcionários com cargos executivos, como parte de um esforço para tornar sua operação mais eficiente. A Intel vem sendo ameaçada pelo avanço de sua principal concorrente, a AMD. "Esta medida será aplicada tanto para reduzir custos quanto para melhorar o processo de tomada de decisões na empresa", disse o porta-voz da companhia, Chuck Mulloy. Porém, mais demissões podem estar a caminho: segundo uma analise da empresa de pesquisas American Technology Research, o processo pode exigir, no total, entre 10 mil e 15 mil demissões. Antes do início dos cortes, a empresa contava com cerca de 100 mil funcionários em todo o mundo.