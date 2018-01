Intel vai integrar widgets do Yahoo a novos chips para TVs

Depois de anos de largadas falsas em seus esforços de levar a Web aos televisores, o Yahoo anunciou na quarta-feira que está cooperando com a Intel para criar canais de Web em computadores que permitirão acompanhar programas de TV. A empresa de internet e a maior fabricante mundial de chips estão trabalhando no que chamam de "Canal Widgets", que permitirá que os telespectadores interajam com e assistam a uma série de widgets dinâmicos de TV - pequenos aplicativos que rodam na Web e complementam programas de TV. Os widgets aparecerão no canto da tela de TV e trabalharão mais ou menos como as janelas do sistema picture-in-picture disponíveis nos televisores mais avançados. As pequenas janelas permitirão que os telespectadores conversem ou troquem e-mails com amigos, assistam a vídeos, acompanhem ações ou placares esportivos ou se mantenham atualizados e termos de notícias e informações meteorológicas, tudo isso por meio do controle remoto do televisor. Os serviços widget de TV estão sendo desenvolvidos para operar com uma nova classe de chip Intel para bens de consumo eletrônico, que permite imagens de alta definição, áudio com qualidade de home theater, recursos gráficos tridimensionais e a fusão de recursos de Internet e televisão. Os aparelhos baseados no chip Intel CE3100 devem chegar ao mercado no primeiro semestre de 2009, anunciou a Intel. A Comcast, maior operadora de cabos dos Estados Unidos, anunciou em comunicado separado, também em parceria com a Intel, que planejava oferecer widgets a partir do ano que vem, em televisores, decodificadores e outros aparelhos conectados a eles. "A TV mudará fundamentalmente a maneira pela qual falamos sobre, imaginamos e experimentamos a Internet", afirmou Eric Kim, vice-presidente sênior da Intel e gerente geral de seu grupo digital doméstico, no comunicado conjunto com o Yahoo. A Intel exibiu a nova estrutura de software para os televisores e aparelhos integrados a televisores que usarão seus chips em sua conferência anual de programadores, realizada esta semana em San Francisco.