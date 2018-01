Intel vai investir US$ 1 bilhão no Vietnã A Intel, maior fabricante de microprocessadores do mundo aumentou de US$ 300 milhões para US$ 1 bilhão seu plano de investimento em uma fábrica no Vietnã, que também abrigará instalações de desenvolvimento, onde a empresa irá projetar e testar novos chips. A empresa decidiu ampliar e aumentar a capacidade da unidade que está construindo no Parque Tecnológico de Ho Chi Minh (antiga Saigon), o principal centro financeiro do Vietnã. A Intel vem sendo pressionada nos últimos meses pelo avanço da rival AMD na área de microprocessadores para computadores pessoais e servidores.