Intel vai produzir placas-mãe de computador no Brasil

A Intel fechou um acordo com a fabricante brasileira de componentes digitais Digitron para a produção nacional de placas-mãe de computadores com a marca da norte-americana, no primeiro acordo do tipo acertado pela gigante da informática no mundo. As placas serão montadas na fábrica da Digitron em Manaus, que consumiu investimentos de US$ 40 milhões e possui uma linha de produção voltada inteiramente aos produtos da Intel. A expectativa é de vendas de 500 mil unidades em 2008, após o início da comercialização em dezembro, apenas no mercado brasileiro. As atuais condições favoráveis no país como a estabilidade financeira, incentivos fiscais do governo e crescimento significativo do mercado permitiram a decisão pela produção local das placas da Intel, que já vinha sendo estudada pela empresa norte-americana há algum tempo, informou a companhia em comunicado. "O acordo para licenciamento com a Digitron foi a maneira mais rápida encontrada pela empresa para viabilizar a produção local de placas-mãe", divulgou a Intel. "O Brasil vive um grande momento em relação ao crescimento no consumo de produtos de tecnologia da informação, devendo estar entre os três maiores do mundo até 2010", disse no comunicado o presidente da unidade brasileira da Intel, Oscar Clarke. A unidade de investimentos da companhia norte-americana, Intel Capital, fez em 2005 uma injeção de recursos na Digitron, cujo valor não foi revelado. As empresas estimam que as placas-mãe Intel montadas no país serão cerca de 20% mais baratas do que os produtos importados e avaliam a produção de outros modelos em 2008. Levantamento da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) revelou que no terceiro trimestre, as vendas de computadores a usuários individuais superaram as vendas de máquinas para empresas pela primeira vez. Segundo a Abinee, foram comercializados 2,627 milhões de computadores no terceiro trimestre, 21,7% a mais que no mesmo período do ano passado. Desse total, 51% foi vendido a usuários domésticos e o restante a empresas. Em 2007 como um todo, a expectativa da entidade é de vendas de até 10,2 milhões de computadores e para 2008 a previsão é de crescimento de 17% sobre este ano. A Digitron também mantém parceria com a taiuanesa Gigabyte, montando suas placas-mãe e notebooks, e prevê faturar em 2007 R$ 441 milhões, crescimento de 31,6% sobre 2006.