Intel vende divisão de chips para celulares A fabricante de microprocessadores Intel vendeu seu setor de processadores para dispositivos móveis como telefones celulares e assistentes pessoais digitais para o grupo americano Marvell por cerca de US$ 600 milhões. Os produtos dessa divisão são utilizados por diversos fabricantes de celulares, entre eles a Motorola, a Palm, os PDAs da linha iPaq, da HP, e a Research in Motion (RIM), grupo canadense conhecido pela fabricação do dispositivo de acesso móvel a e-mail Blackberry. A transação faz parte de um esforço da gigante dos chips para concentrar esforços na competição com a AMD no mercado de computadores. A divisão tem cerca de 1,4 mil empregados, que devem ser mantidos pela Marvell após a aquisição.