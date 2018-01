Intelectuais chineses condenam fechamento de site político Um grupo de 100 intelectuais e jornalistas chineses assinou uma carta de condenação ao recente fechamento do popular site de debates políticos Century China, informou hoje a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). "O povo não pode viver sem liberdade de expressão, e a medida viola a Declaração de Direitos Humanos da ONU e a Constituição chinesa", diz o editor-chefe do site na carta, reproduzida em comunicado de RSF. O texto ressalta que "com a destruição de uma plataforma que conectava o Governo, o povo e os intelectuais no país e no exterior, os acadêmicos chineses se vêem ainda mais condenados ao ostracismo". "O Governo e seus departamentos administrativos não podem fechar seus ouvidos, porque é sua responsabilidade defender a dignidade da Constituição, aplicando cada um de seus artigos", continua. O espaço público Century China, diz, "representa a esperança de todos os chineses, no país e fora dele, de ter liberdade de expressão, democracia constitucional e liberdade social". Dissidentes e ativistas Entre os signatários, estão escritores dissidentes como Liu Xiabo (premiado pela RSF em 2004) e Huang Heqing (exilado na Espanha); advogados como Pu Zhiqiang e Deng Huaming; e ativistas como Gao Yu (presa por sete anos por causa de seus textos). Também assina a carta a poeta tibetana Oser, proibida na China e cujo site foi censurado esta semana. O Century China e seu fórum de debates, o Life Week, que publicava informações da imprensa estrangeira, tinham se tornado desde sua fundação, em 2000, pela Universidade Chinesa de Hong Kong, um dos sites não-governamentais "mais influentes" no país, afirma a RSF. Cerca de 50 jornalistas e "ciberdissidentes" estão presos por tentar exercer a liberdade de expressão no segundo país com mais internautas do mundo mas também um dos que mais censuram a rede, segundo a RSF.