Inteligência Artificial no dia da criança Ela provoca as reações mais inesperadas. Mulheres mudam o tom de voz, piscam os olhos lentamente - como se imitassem seu movimento - , soltam uis e ais como se estivessem diante de um bebê de carne e osso. Outros se assustam, dizem que parece aquela noiva do Chuck, o Brinquedo Assassino. Para os adultos, Amazing Ananda, a boneca da Mattel que foi eleita ?brinquedo do ano? em 2005, é quase uma aberração, a encarnação de um futuro sombrio, como o relatado em filmes como Inteligência Artificial, no qual crianças robôs são programadas para ter sentimentos, mas, como humanos imaturos, não sabem lidar com eles. Mas Ananda, vejam bem, não tem sentimentos. Ela possui mecanismos tecnológicos que permitem que expresse sentimentos, mas não é um bebê robô. Ela é apenas um brinquedo capaz de reproduzir 800 frases, e que interage com a ?dona?, identificando-a de forma carinhosa por mamãe. E, graças à evolução da robótica facial, seu rosto consegue demonstrar alegria, tristeza e outras emoções. A garotinha vai além: a tecnologia digital permite que sejam estabelecidos os horários de acordar, comer e até dormir. Como uma oferta do 1406, Ananda tem atrativos que não acabam mais... Por conta de um scanner localizado em sua boca, ela consegue saber o que está comendo. Também percebe quando seus dentes e cabelos são escovados, sabe se está sentada no penico e identifica suas roupas (camisola e vestidinho), tudo por meio de três sensores instalados em sua cabeça, no bumbum e nas costas. Mais quatro sensores, presentes em diferentes partes de seu corpo, são responsáveis pelo reconhecimento de fala, do toque (abraço), de mudanças de atividade e pela colocação em modo stand by (no momento em que a boneca dorme). Para os meninos, também há um lançamento tagarela neste Dia da Criança: o Relâmpago, personagem do filme Carros, que fala cerca de 30 frases, faz manobras sozinho, canta e reclama de dor quando bate o pára-choque. Mas será que brinquedos tão inteligentes ajudam ou atrapalham o desenvolvimento infantil? Para responder a esta pergunta de forma científica, Ananda foi objeto de estudo realizado pelo neuropsicólogo Daniel Fuentes. ?No final das contas, é possível concluir que a tecnologia não tira do brinquedo seu papel fundamental que é estimular a criatividade. Quando bem empregada, pode até prolongar a infância.? Brinquedos inteligentes também são tema de matéria especial que o caderno Link publica no jornal o Estado de S. Paulo na edição desta segunda-feira.