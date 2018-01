Inteligência investiga terroristas em mundos virtuais

Oficiais da inteligência norte-americana alertam que serviços de internet com espaços virtuais tridimensionais estão criando brechas de segurança. Na opinião desses agentes, os mundos virtuais, como o Second Life (SL), estariam abrindo novos caminhos para que terroristas e criminosos possam transferir dinheiro e organizar e conduzir espionagem industrial. Segundo reportagem publicada no jornal norte-americano The Washington Post, os oficiais da inteligência dos Estados Unidos, que examinaram serviços como o SL, estão convencidos de que as qualidades preferidas pelos usuários dos mundos virtuais - incluindo o anonimato, o acesso global e a possibilidade de transferir dinheiro fora dos canais convencionais - transformaram esses universos paralelos em campo fértil para as ameaças internacionais. "Infelizmente, o que começou como um ambiente saudável, no qual as pessoas poderiam compartilhar informação, agora oferece oportunidade a extremistas políticos e religiosos para recrutar, treinar, transferir dinheiro e planejar ações impunemente", afirma um relatório publicado recentemente pela Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), órgão de pesquisa da inteligência norte-americana. Ainda de acordo com o The Washington Post, a crescente preocupação do governo norte-americano transforma os mundos virtuais em um campo de batalha, onde o maior desafio é recolher dados e aprimorar os métodos de vigilância. Mas para Jim Dempsey, diretor do Centro para a Democracia e Tecnologia, grupo não-governamental que monitora questões ligadas à privacidade, o governo dos EUA tinha as mesmas preocupações quando os telefones celulares se tornaram populares na década de 1980 e quando, mais tarde, em 1990, o americano médio passou a usar a internet. "O que eles (o governo) querem é dominar a tecnologia para deixá-la ainda mais fácil de controlar do que ela já é", disse Dempsey ao The Washington Post. O debate a respeito do impacto causado pelas inovações da tecnologia de comunicação não é novidade. Por mais de uma década, criminosos e terroristas têm usado a internet para recrutar, operar esquemas financeiros e comercializar pornografia. Para combater essas ações, as autoridades e os departamentos de inteligência instituíram novos órgãos de vigilância. "O desafio que enfrentamos é distinguir os fanáticos das pessoas comuns que procuram apenas por diversão", diz o relatório da IARPA. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.