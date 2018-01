Interação com computadores será mais 'natural', prevê Gates

A maneira como as pessoas interagem com os computadores vai mudar dramaticamente nos próximos anos, afirmou em entrevista à BBC o dono da Microsoft, Bill Gates. Ele prevê que as interfaces tradicionais como o teclado e o mouse darão espaço gradualmente a tecnologias mais intuitivas e "naturais", como o toque, a visão e a fala. "Estamos adicionando a habilidade de tocar e manipular diretamente, estamos adicionando a visão para que o computador possa ver o que está fazendo, estamos adicionando a caneta, estamos adicionando a fala", disse Gates. O dono da Microsoft fez o comentário ao responder questões enviadas pelos usuários do site em inglês da BBC. Toque Durante a entrevista, Gates exibiu o computador Microsoft Surface, que se assemelha a uma mesa grande e é controlado pelo toque. "Em cinco anos teremos dezenas de milhões de pessoas sentadas navegando por suas fotos, sua música, organizando suas vidas usando este tipo de interface de toque", disse. Citando o sucesso do iPhone e do controle do game Nintendo Wii, Gates disse que tais interfaces já são um grande sucesso entre os consumidores. Gates explorou também o tema das interfaces naturais durante seu discurso na abertura da mega-feira de tecnologia Consumer Electronics Show, em Las Vegas. Previsões certas Apesar de o Microsoft Windows ter se tornado o sistema operacional mais usado no mundo, Gates admitiu, em uma resposta às perguntas dos usuários do site da BBC, que nem sempre ele fazia as previsões certas. "As pessoas achavam que lançamos tarde nosso browser", admitiu. Além disso, Gates afirmou que as pessoas acham que a Microsoft não havia atendido às expectativas na área de sistemas de busca. "O Google fez um bom trabalho", disse ele. "Esperamos surpreender as pessoas mostrando que podemos igualar isso ou fazer algo melhor nessa área - as pessoas deveriam esperar e ver." Gates também respondeu a questões sobre o Windows Vista, o muitas vezes criticado sistema operacional lançado pela empresa no ano passado. "Estou muito orgulhoso do Vista", disse ele. "Como todos os produtos que vendemos, ouvimos como poderíamos fazer isso ou aquilo de forma diferente." Segundo ele, a empresa recebeu "muitos comentários" sobre o programa. "Nós fazemos melhorias todo o tempo, e logicamente deve haver uma grande versão nova a caminho", disse. A Microsoft anunciou recentemente ter vendido 100 milhões de licenças para seu sistema operacional. Hábitos pessoais Durante a sessão de perguntas e respostas, Bill Gates também revelou seus hábitos pessoais com o computador. "Há vários computadores na minha casa - mais de dez", disse. Em particular, disse Gates, ele usa um notebook operado por meio de uma pequena caneta. Ele disse ainda que nenhum desses computadores era do seu principal competidor, a Apple. "Não há Macs na minha casa", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.