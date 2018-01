Interatividade continua sem data de estréia

Não foi na estréia. Não foi no aniversário de um ano. E há dúvidas se será no aniversário de dois. A tão propalada interatividade da TV digital ainda continua sem data de lançamento. Expectativas mais otimistas de algumas emissoras apontam para meados de 2009. Mas há fabricantes que não acreditam que saia antes de 2010. Essa incerteza ocorre porque só agora o Fórum Brasileiro de TV Digital, responsável por desenvolver o sistema no Brasil, conseguiu resolver um problema de direitos autorais do software que será o responsável pela interatividade, o Ginga. "Esperamos que em janeiro a especificação do software seja aprovada. Será preciso mais quatro ou cinco meses para que fabricantes e emissoras se preparem. Ainda não há uma data fechada, mas acredito que possa sair até o meio de 2009", diz o diretor de Tecnologia do SBT e membro do Fórum, Roberto Franco. Fabricantes de eletrônicos como a LG, que serão os responsáveis por lançar equipamentos compatíveis, porém, são mais céticos. "Esperamos para médio e longo prazo. Não temos grandes expectativas. O diferencial da TV digital é a melhoria na imagem e no som, além da portabilidade. Pode ser que demore até mais do que 2010", diz a gerente de TVs da empresa, Fernanda Summa. Enquanto a interatividade não vem, as emissoras fazem testes. Em agosto, elas mostraram em São Paulo seus resultados experimentais em um evento sobre TV digital. O SBT, por exemplo, exibiu um portal de interatividade, onde era possível ver previsão de tempo e notícias atualizadas minuto a minuto em texto. Bastava clicar em um botão do controle remoto. Outras, como Globo e Record, exibiam menus relativos a cada atração exibida. Em transmissões de futebol, por exemplo, ao apertar uma tecla, era possível ter acesso a estatísticas. Já em programas de culinária não era preciso ter pressa para anotar a receita. Bastava entrar no menu para visualizá-la pelo tempo que quiser. A interatividade, conectada à internet, também permitirá que o telespectador faça transações como checar o saldo do banco pela tela da TV ou votar no paredão do BBB. Aliás, a Globo fará experimentações no BBB9 em janeiro. Mas nenhum telespectador poderá ainda participar. Quem sabe no BBB10. Ou no BBB11...