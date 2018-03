Interdições para Fórmula Indy complicam Marginal Tietê A realização da etapa da Fórmula Indy na cidade de São Paulo, neste sábado, 4, e domingo, 5, no Anhembi, zona norte da capital, causa lentidão no entorno do sambódromo e irá motivar diversas interdições no entorno a partir da noite desta sexta-feira,3. Por volta das 7h15 desta sexta, a pista expressa da Marginal do Tietê tinha congestionamento num trecho de 10 km no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Aricanduva e a Ponte da Casa Verde. Pela pista local, há interdição de 2,4 km para a realização da prova de rua, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde.