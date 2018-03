Interior de SP tem mais três mortes por gripe suína As prefeituras de Campinas, Itu e Jundiaí, no interior de São Paulo, confirmaram hoje três mortes por contaminação pelo vírus da gripe suína nos municípios. Em Campinas, uma mulher de 25 anos morreu no dia 25 de julho em um hospital da rede privada. Ela estava no grupo de maior risco para desenvolver as formas graves da doença.