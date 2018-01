Interior do País fica sem TV Digital por falta de crédito

A expansão do sistema de televisão digital para localidades no interior do País poderá atrasar por causa de problemas de acesso a crédito. O cenário foi traçado pelo conselheiro do Fórum Nacional do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Jakson Sosa. Segundo ele, concessionárias de menor porte têm dificuldade para acessar a linhas do BNDES para a implantação do padrão. "A dificuldade de crédito está nos mecanismos para usar os recursos do banco", comentou Sosa, que participou nesta semana de uma apresentação do BNDES sobre as linhas de financiamento ao setor. Ele explica que as concessionárias de radiodifusão não estão capitalizadas e há dificuldades a serem enfrentadas, como as exigências de garantias e a classificação de risco das empresas. Sosa conta que verificou, no Fórum, que havia "enorme distância" entre o BNDES e as radiodifusoras. Nesta semana, o banco fez um seminário para apresentar dados sobre a linha que abriu, em dezembro de 2006, chamada Programa de Apoio à Implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Protvd). Quando criou a linha, o banco reduziu de R$ 10 milhões para R$ 5 milhões o limite a partir do qual a operação pode ser direta, ou seja, feita pela instituição de fomento sem a intermediação de bancos comerciais. O banco anunciou também a redução de 6% para 4,5% da taxa fixa para investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico dentro do Protvd. A implantação do sistema está prevista para acontecer no prazo de 10 anos e começa, em dezembro, pela cidade de São Paulo. O conselheiro lembra que a instituição de fomento não tinha tradição em financiar o setor. Segundo ele, as primeiras consultas para a linha também esbarraram em "burocracia". "Acho que o banco tem condições de flexibilizar as condições", afirmou.