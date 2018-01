Internauta brasileiro é jovem e minoria entre a população A média de idade dos internautas do Brasil é de 28,1 anos, e eles representavam em 2005 um grupo formado por apenas 21% da população, ou 32,1 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento, que foi realizado em conjunto com o Comitê Gestor da Internet no Brasil entre 408.160 pessoas, afirma que o número médio de anos de estudo dos internautas era de 10,7 anos e o rendimento médio mensal domiciliar per capita era de R$ 1 mil em 2005. Em comparação, os 79% da população que não acessou a internet no país até o final de 2005 tinha uma média de idade "expressivamente maior" de 37,5 anos e apenas 5,6 anos de estudo. A renda per capita mensal desse grupo era de R$ 333 por mês. A PNAD 2005 também afirma que um terço dos jovens de 15 a 17 anos do país eram internautas, no maior percentual entre as outras faixas de idade. "Os jovens no Sul e no Sudeste, principalmente os de classe média e alta, usam mais a internet para lazer, como sites de relacionamento, enquanto que no Norte e no Nordeste, é para fins educacionais, são pessoas de renda menor, que normalmente acessam da escola para obterem informações", disse Marcia Quinstler, coordenadora do núcleo de trabalho e rendimento do IBGE. A pesquisa, que não registra os avanços no mercado de informática nacional após programas do governo para reduzir a exclusão digital, afirma que o principal motivo citado pelas pessoas que não navegaram na internet até o final de 2005 era a ausência de acesso a um computador. Esse motivo aparece em 37,2% das respostas. O custo elevado do computador foi apontado por 9,1% dos pesquisados. Enquanto isso, 20,9% dos entrevistados disseram que não achavam necessário ou não queriam acessar a Web, grupo formado por pessoas com rendimento mensal per capita de R$ 481. E 20,5% afirmaram que não sabiam usar a internet. "Quem usa a internet no Brasil usa muito e intensamente, mas há a barreira da renda, tanto para comprar o computador quanto para acessar a internet, porque ainda é muito caro", disse Plínio de Aguia, presidente da Anatel. Posições Segundo dados da União Internacional das Telecomunicações (UIT), o Brasil em numero de domicílios com internet é o 1º na América Latina e o 20º no mundo, disseram técnicos do Comitê Gestor. Em número de usuários, o Brasil é o 1º da América Latina e o 5º no mundo. Em termos de penetração no total da população, o Brasil é o 4º na América Latina, atrás de Costa Rica, Guiana Francesa e Uruguai, e o 62º no mundo. Já a empresa de pesquisa Ibope Net/Ratings informou na quinta-feira que a base de internautas com acesso em casa à Web cresceu 4,1% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2006, para 22,1 milhões de pessoas. No total, a empresa informou que o país fechou fevereiro com um total de 32,9 milhões de pessoas com 16 anos ou mais com acesso à internet em qualquer local (casa, trabalho ou cibercafés, por exemplo).