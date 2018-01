Internauta brasileiro passa menos horas conectado em agosto Segundo a última edição da pesquisa IBOPE/NetRatings, realizada em agosto, o número de usuários ativos de internet residencial atingiu 13,6 milhões de pessoas (crescimento de 1,9% no mês e de 17,3% no ano). Já o tempo de uso da internet, depois de uma trajetória de crescimento no ano, decresceu 3,1% no mês, voltando a uma média de 20h01min mensais, após ter atingido marca de 20h39min em julho. Apesar deste decréscimo, o Brasil permanece na primeira colocação em tempo de uso da internet entre os países medidos pelo serviço, os EUA passam a ocupar a segunda colocação (com 18h01min e aumento de 4,0% no mês), após ter ultrapassado o Japão, que neste mês encontra-se na terceira colocação (com 17h52min, uma queda de 1,8%). Web feminina O mês passado também registrou o crescimento da participação feminina na população online: as mulheres responderam por 48,2% do total de usuários residenciais, maior percentual para o gênero no Brasil, desde o início da medição. "Esta é uma tendência importante, já que marca mais um passo em direção a um uso mais diverso da internet que, desde o início, era utilizada predominantemente por homens", analisa Rosi Rosendo, analista de Mídia e Consumo do IBOPE Inteligência. Em agosto, as categorias que mais cresceram foram: Educação e Carreiras (8,3%), Governo e Entidades sem Fins Lucrativos (8,0%) e Notícias e Informações (6,2%). Por outro lado, os maiores decréscimos verificados foram: Casa e Moda (12,4%) e Ocasiões Especiais (10,9%). Todas as categorias apresentaram decréscimo em seu tempo de acesso, com exceção das categorias Informações Corporativas (acréscimo de 20,2%) e Educação e Carreira (que cresceu 9,6%).