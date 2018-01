Internauta chinês condenado por organizar festas gay Um internauta apelidado Zou foi condenado a um ano de prisão por um tribunal de Pequim, após organizar uma série de festas gay através da internet, informa a versão digital do jornal China Daily. Zou construiu seu próprio portal de internet, "Beijing Sky" (Céu de Pequim) para dar publicidade a uma festa gay, e atraiu muitos homossexuais para participar de "atividades lascivas e fornecer serviços sexuais ilegais em sua casa", informa o jornal. "Desde que o anúncio foi publicado em abril de 2005, mais e mais gente se uniu às festa. Eu me encarregava principalmente de reuni-los, providenciar um lugar e música. Eu cobrava preços de até 50 iuanes (US$ 6,2) por ingresso", confessou Zou perante o Tribunal Popular do distrito pequinês de Chongwen. A polícia começou a investigar após receber "relatórios do público" em novembro, e deteve Zou em plena ação, quando realizava uma festa homossexual em seu apartamento. "Dez criminosos suspeitos, todos homens, participavam de atividades sexuais ilegais. O comportamento de Zou constitui um crime por promover a promiscuidade", afirmou a polícia. Apesar de o Governo chinês dar cada vez mais publicidade à sua aceitação do homossexualismo, essa orientação sexual considerada oficialmente uma "doença mental" no país asiático até 2001, e ainda hoje é objeto de discriminação e violência.