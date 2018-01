Internauta pode avaliar laptop de US$ 100 em seu PC A ONG OLPC (One Laptop Per Child), responsável pelo laptop de US$ 100, que será avaliado por universidades brasileiras e foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta, divulgou nesta semana um emulador do portátil. Emuladores são programas que imitam o funcionamento de certos sistemas em plataformas diferentes. No caso, este emulador permite que um micro com Windows ´simule´ o funcionamento e a interface do laptop de US$ 100, que também está sendo chamado de XÔ. O programa traz alguns dos aplicativos que farão parte do pacote básico do aplicativo e dá uma boa noção de seu funcionamento. Roteiro 1. Baixe e instale no PC o aplicativo VMware Player. 2. Baixe o arquivo zipado com a imagem (ROM) do OLPC. 3. Descompacte o arquivo e dê um clique duplo sobre o arquivo de configuração ´olpc´ no formato do VMware. 4. O aplicativo perguntará se deve mudar a UUID do sistema. Clique em OK. 5. Aparecerão várias mensagens de erro. Ignore-as e continue com o processo até o fim para montar a estrutura do XO. Um roteiro mais completo, bem como explicações técnicas sobre como montar imagens do XO em um micro com Windows, Linux e até micros com Mac OS pode ser encontrado no wiki do projeto, com links para páginas de download de aplicativos, imagens e roteiros de como executar os aplicativos (em inglês). Se não quiser se dar ao trabalho, há a opção de assistir a um vídeo no portal YouTube com uma demonstração da interface gráfica do micrinho.