Internautas chineses já somam 123 milhões A China alcançou os 123 milhões de internautas em junho, e reforçou sua posição como segundo país do mundo neste terreno, depois dos Estados Unidos, segundo os últimos dados publicados pelo Governo. O número representa um aumento de 12 milhões frente ao registrado no final do ano passado, mostrou um relatório do Centro de Informação da Rede da internet da China. Do total de internautas, 30 milhões são estudantes dos ensinos médio e fundamental, dos 200 milhões que tem o país nestes níveis de educação. Além disso, acrescenta o relatório, 77 milhões de internautas desfrutam de acesso à banda larga, o que representa um aumento de 13 milhões frente aos números de 2005. Os internautas chineses seguem sendo os que mais passam tempo na internet, gastando em média 16,5 horas por semana conectados à rede, mais do que em qualquer outro país do mundo. Diante do avanço da internet, o Governo comunista lançou em uma grande campanha para "purificar" o ciberespaço, que censurou o conteúdo de sites, fóruns e blogs políticos e sociais que se opõem à sua política, para o que contou com a tecnologia de ferramentas de busca como Yahoo e o Google.