Internautas chineses lançam "revolução virtual" contra censura Uma coalizão chinesa de portais e ativistas a favor da liberdade de expressão na Internet começou a enviar maciçamente uma declaração condenando a censura por parte do Governo, que consideram ilegal, informou hoje o jornal "South China Morning Post". A declaração é assinada por centenas de internautas. Entre eles estão os responsáveis por 13 páginas recentemente fechadas ou bloqueadas pelos censores chineses. O documento começou a ser enviado via "e-mail" e também apareceu em páginas em mandarim hospedadas em servidores de outros países. Os internautas afirmam que a Constituição reconhece a liberdade de expressão e publicação. "O direito deveria ser respeitado e protegido, sem restrições nem obstruções injustas", dizem. O Governo chinês bloqueia páginas como a enciclopédia Wikipedia e a ferramenta para "blogs" Technorati. Mas nunca explica os seus motivos para permitir ou negar o acesso. A "revolução virtual" é coordenada, segundo o South China Morning Post", pelo ativista Chen Yongmiao, que chamou a censura chinesa de anticonstitucional e "muito restritiva". O movimento conta com a adesão de ativistas pró direitos humanos críticos ao regime de Pequim. Mas também é apoiado por representantes de páginas de extrema esquerda, defensoras das teorias de Karl Marx e Mao Tsé-Tung, que também vêm sendo censuradas nos últimos meses. A China tem o segundo maior número de internautas do mundo. São 111 milhões, atrás apenas dos 159 milhões dos Estados Unidos. A campanha estatal para limpar a rede de "conteúdos daninhos aos jovens" foi um pretexto, segundo ativistas pró liberdade de imprensa, para censurar sites, fóruns e "blogs" políticos, assim como deter dissidentes acusados apenas de criticar a política governamental sobre direitos humanos.